‘İyilik, İzmir’in genetiğinde var’

İzmir Büyükşehir’in katkıları ve Yaşar Üniversitesi’nin organizasyonuyla “İzmir’de iyilik var” sloganıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, bu yıl 4. kez ‘İyilik’ için buluştu. Binlerce iyilik gönüllüsü, bu yıl, teması Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde ‘karasal yaşam’ ve ‘ormansızlaşma’ olarak belirlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanı’nda bir araya geldi.

‘Başka kayıplar olmasın’

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 4 yıl önce “Kampüste iyilik var” diyerek yola çıktıklarını belirtti. İyilik hareketinin tüm kente yayıldığını, çünkü İzmirlilerin genetiğinde iyilik olduğunu söyledi. Rektör Dinçer, “Geçen yaz İzmir, hektarlarca ormanını kaybetti. Hemen ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar başladı, ancak orman oluşması için yaklaşık 50-100 yıl boyunca ağaçların korunması ve yaşaması gerekiyor. Telafisi 100 yıl sürecek bir başka kayıplar da olmasın diye gönüllülükle, bilimle yan yana mücadele etmeye devam edelim” dedi.

Herkese çağrı yaptı

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, “İyilik hareketinin büyüyerek kente yayılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Başkan Vekili Nilay Kökkılınç da tüm İzmirlileri desteğe çağırdı.