14.11.2019 - 01:11 |
İyilik korusu oluşturuldu
Ege Engel Siz Yaşam Derneği, İzmirlileri yasa boğan orman yangınlarının yarattığı tahribata karşı el ele verdi. ‘Yarının Doğası İçin El Ele’ projesi kapsamında elde edilen fidanları toprakla buluşturdu. Torbalı Yeşilköy’de 1000 fidanlık “İyilik Kulübü Korusu” oluşturuldu.
Dernek Başkanı İnci Sancak, “Ormanlar tüm canlıları kucaklayan yuvamız, nefesimiz, anılarımız, gelecek ile bağımızdır. Ege Engel Siz Yaşam Derneği olarak doğayı seven büyük bir aileyiz” dedi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.