BİST104.8280,82EURO6,330,20USD5,750,14ALTIN270,18-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleriİyilik korusu oluşturuldu
    14.11.2019 - 01:11 |

    İyilik korusu oluşturuldu

    Ege Engel Siz Yaşam Derneği, İzmirlileri yasa boğan orman yangınlarının yarattığı tahribata karşı el ele verdi. ‘Yarının Doğası İçin El Ele’ projesi kapsamında elde edilen fidanları toprakla buluşturdu. Torbalı Yeşilköy’de 1000 fidanlık “İyilik Kulübü Korusu” oluşturuldu.

    İyilik korusu oluşturuldu

    Dernek Başkanı İnci Sancak, “Ormanlar tüm canlıları kucaklayan yuvamız, nefesimiz, anılarımız, gelecek ile bağımızdır. Ege Engel Siz Yaşam Derneği olarak doğayı seven büyük bir aileyiz” dedi.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için
    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HDP’li 4 belediyeye daha kayyum atandı

    HDP’li 4 belediyeye daha kayyum atandı

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

    Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

    Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

    Son dakika | Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

    Son dakika | Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

    Sıradaki Haber