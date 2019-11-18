İyilik meleği

Buca’da yaşayan 11’inci sınıf öğrencisi İlayda Erdoğmuş, yol kenarında kuru ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra harekete geçti, yardıma muhtaç çocuklar için ‘Kalpteki Melekler’ isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında doğu illerinde okuyan ve maddi geçim sıkıntısı yaşayan çocuklara kitap ve kıyafet desteği sağlayan Erdoğmuş, projeye çevresindeki kişileri de dahil etti. Çocukların mutlu olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğmuş, “Ben de daha çocuğum. Küçük bir ekmeği bitmesin diye bölüşen çocukları gördüğümde olduğum yerde durup uzun süre onları izledim. Daha sonra etkisinden kurtulamadım. Öncelikle o çocukları konu edinen bir kitap yazmaya karar verdim daha sonra onlar gibi olan binlerce çocuğu düşündüm ve bu projeyi hayata geçirdim. Şimdi Van, Bitlis ve Hizan’a düzenli olarak kıyafet ve kitap yardımı yapıyorum” dedi.

‘Kalpteki Melekler’ projesinin nasıl başladığını anlatan Erdoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Video duygulandırdı

“Evden ve başka yerlerden kitaplar topladım. Daha sonra topladığım bütün kitapları Van’da bulduğum bir okula kolileyip gönderdim. Proje böylelikle başlamış oldu. Çeşitli ikinci el ayakkabılar toplayıp onları da okullara gönderdim. Sosyal medyada bir köşe yazarı benimle ilgili yazı yazdıktan sonra kısa süre içinde birçok kişi projeyi duydu ve destek oldu. Van’daki kitap ve kıyafet gönderdiğim öğrencilerden bir teşekkür videosu aldım. Bu video beni gerçekten çok duygulandırdı.” Okul müdürü Murat Çalışkan da, “Bu tarz yardımlar genellikle büyüklerin önderliğinde yapılır ama bazı gençler ekstra hassasiyet gösterip büyük bir başlangıca sebebiyet veriyor” diye konuştu.