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    HaberlerEgeİyilik melekleri
    16.09.2019 - 07:50 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    İyilik melekleri

    İzmir’de sosyal medyadan açtığı Dünyayı Güzellik Kurtaracak adlı hesap aracılığıyla hayırseverlerden yardım toplayarak, batıdan doğuya birçok köy okuluna kıyafetten oyuncağa çocukların ihtiyacı olan eşyaları götüren Şule Güloğulları yardımlarını sürdürüyor.

    İyilik melekleri

    İzmir’de sosyal medyadan açtığı Dünyayı Güzellik Kurtaracak adlı hesap aracılığıyla hayırseverlerden yardım toplayarak, batıdan doğuya birçok köy okuluna kıyafetten oyuncağa çocukların ihtiyacı olan eşyaları götüren Şule Güloğulları yardımlarını sürdürüyor. Güloğulları bu kez de 13 gönüllü arkadaşıyla İzmir’in Kiraz ilçesindeki kırsal mahalleler olan Olgunlar, Sırımlı ve Zeybekler’de okuyan çocuklara destek oldu. Okulların açılmasıyla toplamda 195 öğrencinin ihtiyaç duyabileceği defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kuru boya, sulu boya, pastel boya, resim defteri, cetvel seti ve 3’er tane hikaye kitabı götürdü, onların kalbine dokundu. Kış boyunca desteklerinin süreceğini belirten Güloğulları, “Bir sonraki dağıtımda çocuklar için mont, bot, atkı, bere, eldiven ve çorap yardımları yapacağız. Herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

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