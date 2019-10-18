İYTE ilk beşe girdi

İlk beşin içinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de yer aldı. 2018 performans puanlarına göre Ege Üniversitesi de 11’inci sırada yer aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “En yüksek beş üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi oldu” dedi.