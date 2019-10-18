BİST94.8960,81EURO6,500,16USD5,840,26ALTIN279,56-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİYTE ilk beşe girdi
    18.10.2019 - 00:30 |

    İYTE ilk beşe girdi

    YÖK tarafından, akademik kadro ve bütçe imkanları açısından desteklenen araştırma üniversitelerinin iki yıllık performans değerlendirme sonuçları ve sıralamaları kamuoyu ile paylaşıldı.

    İlk beşin içinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de yer aldı. 2018 performans puanlarına göre Ege Üniversitesi de 11’inci sırada yer aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “En yüksek beş üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi oldu” dedi.

    Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    daha fazla video için
    Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

    Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

    Sıradaki Haber