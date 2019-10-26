BİST100.216-0,13EURO6,42 0,13USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİYTE’den az su isteyen pamuk
    26.10.2019 - 01:48 |

    İYTE’den az su isteyen pamuk

    Aydın’da faaliyet gösteren bir tarım şirketi, kuraklığa dayanaklı pamuk türü geliştirmek için 2006 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Adnan Menderes Üniversitesi ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünün işbirliğiyle proje başlattı.

    İYTE’den az su isteyen pamuk

    Çalışmalar sonucunda YTE’de yüzde 60 daha az suyla aynı verim ve kaliteyi veren pamuk çeşidi geliştirildi, arazi çalışmalarıyla test edilip tescil aşamasına gelindi.

    İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar, “Geliştirdiğimiz çeşidin maksimum üç, hatta bazı bölgelerde bir sulamayla yetişmesi mümkün olacak” diye konuştu.

    TÜBİTAK’ın desteğini aldıkları projenin son aşamasına gelindiği belirten firma Ar-Ge ve Üretim Müdürü Cenk Peynircioğlu da, “İki yıl sonra piyasa girecek ve üreticilerle buluşturacağız” dedi.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
    daha fazla video için
    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? KYK'dan açıklama geldi mi?

    KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? KYK'dan açıklama geldi mi?

    Sıradaki Haber