İYTE’den az su isteyen pamuk

Çalışmalar sonucunda YTE’de yüzde 60 daha az suyla aynı verim ve kaliteyi veren pamuk çeşidi geliştirildi, arazi çalışmalarıyla test edilip tescil aşamasına gelindi.



İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar, “Geliştirdiğimiz çeşidin maksimum üç, hatta bazı bölgelerde bir sulamayla yetişmesi mümkün olacak” diye konuştu.



TÜBİTAK’ın desteğini aldıkları projenin son aşamasına gelindiği belirten firma Ar-Ge ve Üretim Müdürü Cenk Peynircioğlu da, “İki yıl sonra piyasa girecek ve üreticilerle buluşturacağız” dedi.