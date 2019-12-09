İYTE’ye önemli işbirliğiyle veri laboratuvarı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile uluslararası yazılım şirketi OSF Global Services Türkiye Ofisi işbirliği yaptı. Şirket, İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 10 adet yüksek kapasiteli bilgisayar bağışlayarak ‘Veri Analitiği Laboratuvarı’ kurdu.

İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Ayav, “Bu laboratuvarda veri bilimiyle ilgili projeler geliştireceğiz. Bu anlamda OSF Global Services firması ile işbirliklerimiz sürecek” dedi.

İş imkânı sağlayacak

OSF Global Services Türkiye Ülke Müdürü Dr. Gürkan Üstünkar da, Kanada merkezli bir yazılım firması olarak, bu laboratuvarla öğrencilere ve bölüme katkı sağlamak istedik, İYTE de buna sıcak baktı. Öğrencilere staj imkânı, bitirme projesi desteği ve sonrasında mezun olduklarında da iş imkânı sağlamak temel hedefimiz. Çalışanlarımızın uzman oldukları konularla ilgili İYTE’de çalıştaylar düzenlenmesini ve son sınıftaki ve yeni mezun öğrencilerin OSF Akademi programında yer almasını da hedefliyoruz. Kentimizin tek ve ülkemizin 3. en başarılı araştırma üniversitesi ile işbirliğine girmekten mutluyuz” diye konuştu.