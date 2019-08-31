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    HaberlerEgeİZBAN 9 yaşında
    31.08.2019 - 02:53

    İZBAN 9 yaşında

    İZBAN 9 yaşında

    İZBAN, 9 yılda İzmir’in ulaşımına önemli katkılarda bulundu; vagon, yolcu ve istasyon sayısıyla hat uzunluğunu sürekli geliştirdi. Türkiye’nin havalimanı bağlantılı en büyük kent içi banliyö sistemi olan İZBAN, 2014’te İzmir raylı sistem tarihinin o dönemdeki en büyük yatırımlarından birini yaptı ve Körfez Yunusu isimli setlerini hizmete aldı. Böylelikle vagon sayısını 219’a yükselten İZBAN, günlük sefer sayısını ise 275’e çıkararak yolcularına çok daha konforlu ve hızlı bir ulaşım sağladı. Aliağa’dan Cumaovası’na kadar olan 80 kilometrelik hat üzerindeki 31 istasyonla yola çıkan İZBAN, Hilal’in açılmasının hemen ardından güney aksında büyümesini sürdürdü.

    Torbalı yönündeki 6 istasyonun devreye alınmasıyla istasyon sayısı 38’e, hat uzunluğu ise 110 kilometreye ulaştı. Torbalı’dan sonra Sağlık ve Selçuk, son olarak da Belevi hizmete girdi. Böylelikle 41 istasyona ulaşan İZBAN’ın hat uzunluğu da 136 kilometreye yükseldi. İZBAN, 9 yıllık sürede 650 milyon yolcu taşıdı.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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