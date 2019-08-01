İZENERJİ’de sözleşme sevinci

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ bünyesindeki 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede, personelin taban ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. İşçiler, sözleşmeyi davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Sözleşmeye göre, A grubundaki işçinin ücreti yüzde 39,40 artışla 3 bin 135, B grubundaki işçinin ücreti yüzde 40,37 artışla 3 bin 238, C grubundaki işçinin ücreti yüzde 42,61 artışla 3 bin 341, D grubundaki işçinin ücreti de yüzde 41,87 artışla 3 bin 403 lira oldu.

Günlük yevmiyelere yüzde 37,77 ile yüzde 39,75 oranında artış geldi. Şubat, nisan, haziran, ağustos ve ekim maaşlarında 18 günlük, aralık maaşında ise 22 günlük yevmiyeye göre hesaplanan ikramiye oranları da arttı. İlkokulda çocuğu olanlar için öğrenim yardımı yüzde 115,36, ortaokulda yüzde 102,18, lisede yüzde 92,77, üniversitede 108,01, özürlü çocuk yardımı ise yüzde 12,78 oranında arttı.

2 ayda bir 1000 lira destek

İşçilerin sünnet olacak çocukları için 279,80 lira yardım yapılacak. Evlenen işçilere bir cumhuriyet altını verilecek. İşçilerin evlenen çocuklarına ise 279,80 lira yardım yapılacak. Birleştirilmiş sosyal yardımlar adı altında ise 2 ayda bir eşit taksitlerle toplamda 1000 lira ödeme yapılacak.

Sözleşmeye göre, işçinin ölen anne veya babası için ‘ölüm yardımı’ adı altında 902,35 lira verilecek. İzin harçlığı da izne çıkılan gün başına 15 liradan 21,89 liraya çıkarıldı. l DHA