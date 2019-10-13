13.10.2019 - 00:37 |
İZİKAD üyeleri 11 Ekim’i unutmadı
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Bahçehir Koleji 50. yıl kampüsünde 3,4 ve 5. sınıflar için ‘Kızlar Okulları Yönetiyor’ adlı drama çalışması gerçekleştirdi.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, dünyada kız çocuklarının her türlü imkandan yararlanması için bu günün kutlandığını söyledi.
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