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    HaberlerEgeİZİKAD üyeleri 11 Ekim’i unutmadı
    13.10.2019 - 00:37 |

    İZİKAD üyeleri 11 Ekim’i unutmadı

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Bahçehir Koleji 50. yıl kampüsünde 3,4 ve 5. sınıflar için ‘Kızlar Okulları Yönetiyor’ adlı drama çalışması gerçekleştirdi.

    İZİKAD üyeleri 11 Ekim’i unutmadı

    İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, dünyada kız çocuklarının her türlü imkandan yararlanması için bu günün kutlandığını söyledi.

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    13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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