İZİKAD’a tam destek

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ve Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği’ni ziyaret etti; yaptıkları çalışmaları ve ortak proje önerilerini sundu. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, ziyaret sırasında Şahin ile ortak projelerde buluşulabileceklerine değindi, “Çeşitli illerde farklı kadın STK’ları ile görüşmeler ve işbirliği içerisindeyiz. Kadınların bir olduğunda daha farklı noktalara gelebileceklerine inanıyoruz” dedi.

Serter’e söz verdi

Bundan sonraki süreçte Serter’e destek sözü veren Başkan Şahin de, “Kadınlarımızın her zaman yanındayız. İzmir’de ortak projelerde buluşup Gaziantep ve İzmir’i bir araya getirebiliriz” ifadesini kullandı.