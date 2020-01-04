04.01.2020 - 00:00 |
İZİKAD’dan yarışma
İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) liseler arası kısa film yarışması başlıyor.
Katılmak isteyenler, 20 Şubat 2020 tarihine kadar Dernek merkezine elden ya da o tarihte adrese ulaşacak şekilde posta veya kargo aracılığıyla başvuruda bulunabilir.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.