İZKA’dan destek

İZKA, rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri tamamlanan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait S. Yaşar Resim Müzesi ve Galerisi’ne, “Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı” kapsamında projelendirme mali desteği verecek.