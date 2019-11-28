İzmir 10 yıl içinde ülkenin yıldızı

İzmir Medya Platformu Geleneksel Buluşmaları Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde gerçekleşti. EGİAD’in yalnızca iş dünyasına yönelik proje ve içerikler değil, toplumsal çıktıları olan çalışmalar da yaptığını belirten Arslan, ekonomide 2020 öngörülerini de anlattı. İlk olarak kurdukları Think Tank ile düzenleyecekleri marka zirvesinin önemine değinen Arslan, şöyle konuştu:

Markalaşma vurgusu

“Think Tank ile bölgenin menfaatleri içerisinde projeler gerçekleştireceğiz. Sadece ulusal değil, uluslararası platformlarda da İzmir ve Ege Bölgesi’nin Lobicilik faaliyetleri ve tanıtılmasını sağlayacak çalışmalarda bulunacağız. İzmir’deki girişimcilik eko sistemini incelemeye başladık. Çin ile ilişkileri ele aldık. Bölgesel basının geleceğini irdeledik. 28 Nisan’da marka zirvesi yapacağız. Kendi markalarımız adı altında değil, fason üretim yapıyoruz. Bölgemizin uluslararası platformlarda pazarlanmasını ve rekabet gücünün artırılmasını çok önemsiyoruz. Fuar zamanında da İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde altı Akdeniz şehrinin tematik olarak işleneceği bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Öngörümüz İzmir’in, önümüzde ki 5-10 yılda ülkemizin parlayan yıldızı olacağıdır. Bu değerlendirmeler ışığında 2020’yi de ülke genelinde toparlanma yılı olarak görüyoruz.”

EGİAD’ın yaptığı çalışmaların ülkemiz ve kentimiz için önemine dikkat çeken İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, EGİAD’ın çalışmalarında ve projelerinde işbirliği içinde olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.