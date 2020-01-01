Büyükşehir, geride bıraktığımız yıl kente 3.3 milyar lira değerinde hizmet yaptı. İlçe belediyelerine de 15.1 milyon lira destek verildi.

2019’da önemli projelere imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 269 milyon liralık yatırım yaptı. ESHOT, İZSU ve iştiraklerinin yatırımlarıyla birlikte Büyükşehir’in 2019 yılı yatırım tutarı 3 milyar 300 milyon lirayı buldu. Toplam harcamalarının yüzde 41’ini yatırıma ayıran Büyükşehir’in yatırım tutarı bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında arttı. Büyükşehir, ilçe belediyelerinin projelerine de 15.1 milyon liralık maddi destek sağladı.

Yeni metro projeleri

2019 yılında İzmir tarihindeki en büyük yatırıma imza atan Büyükşehir, 13.3 kilometrelik Üçyol-Buca metro projesi için ilk imzaları attı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 80 milyon euroluk finansman yetkilendirme sözleşmesi yapıldı. Proje kapsamında 2020’de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor. Öte yandan 28 kilometre uzunluğundaki Karabağlar-Gaziemir metrosunun da ihalesi yapıldı.

Çevreyi unutmadı

Çiğli’deki düzenli katı atık depolama alanında, 90 bin konutun elektrik ihtiyacı kadar elektrik üretecek Harmandalı Biyogaz Tesisi hizmete alındı. Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı HORIZON 2020’nin desteklediği Doğa Esaslı Çözümler projesi kapsamında Peynircioğlu Deresi’nde çevre düzenleme çalışmaları başladı. Projeye 11.3 milyon liralık yatırım yapıldı. Sasalı’da da İklime Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün yapımına başlandı. İZSU, 284 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattının imalatını yaptı. 107 kilometre içme suyu şebekesi ve 110 kilometre içme suyu braşman hat yenilendi.