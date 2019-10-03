İzmir, Akdeniz’e örnek

Joe Antoun, İssam Bou Rached, Abdüllah Abdul Wahab, Mira Tadros, Maawad Salim ve Konstantia Nikopoulu’dan oluşan heyet, ekoturizm ve bölgesel markalaşmayı öne çıkaran TER-BRAND projesi kapsamında İzmir’in deneyimlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Akdeniz şehirleri arasındaki diyaloğun gelişmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Soyer, “Deneyimlerin paylaşılması çok önemli. Akdeniz Kentler Birliği, kendi yaptıklarınızın kendi şehrinizde kalmaması, tecrübelerinizi test etmek ve paylaşmak için de ayrı bir önem taşıyor” dedi.



Heyet, turizm çeşitlendirme stratejileri, doğaya dayalı turizm ve tarımsal turizm konularında Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimleri ve kentteki çeşitli kurumlarla görüşmeler yapacak.