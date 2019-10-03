03.10.2019 - 02:18 |
İzmir, Akdeniz’e örnek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin üyesi olduğu Akdeniz Kentler Birliği temsilcilerinden oluşan bir heyeti makamında ağırladı.
Joe Antoun, İssam Bou Rached, Abdüllah Abdul Wahab, Mira Tadros, Maawad Salim ve Konstantia Nikopoulu’dan oluşan heyet, ekoturizm ve bölgesel markalaşmayı öne çıkaran TER-BRAND projesi kapsamında İzmir’in deneyimlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Akdeniz şehirleri arasındaki diyaloğun gelişmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Soyer, “Deneyimlerin paylaşılması çok önemli. Akdeniz Kentler Birliği, kendi yaptıklarınızın kendi şehrinizde kalmaması, tecrübelerinizi test etmek ve paylaşmak için de ayrı bir önem taşıyor” dedi.
Heyet, turizm çeşitlendirme stratejileri, doğaya dayalı turizm ve tarımsal turizm konularında Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimleri ve kentteki çeşitli kurumlarla görüşmeler yapacak.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.