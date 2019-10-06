BİST103.4640,66EURO6,260,22USD5,700,07ALTIN275,31-0,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİzmir BŞB, madalyalara ambargo koydu
    06.10.2019 - 02:09 |

    İzmir BŞB, madalyalara ambargo koydu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası ve Ümitler Asya Judo Kupası’ndan bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü.

    İzmir BŞB, madalyalara ambargo koydu

    Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda İzmir BŞB’li Mehmet Efe Özdemir Avrupa üçüncüsü oldu. Özdemir, çeyrek finalde Azeri rakibini 19-5 yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Yunanlı rakibine 34-40 yenilen Mehmet Efe Özdemir, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kırgızistan’da düzenlenen Ümitler Asya Judo Kupası’nda İzmir BŞB’li Yağmur Şengül ve Mustafa Menevşe ise 2 kıtadan toplam 7 ülke ve 137 sporcunun katıldığı turnuvada +70 kiloda tatamiye çıktı. Şengül gümüş madalya kazandı. Mustafa Menevşe ise üçüncü oldu.

    Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
    daha fazla video için
    Alişan: İki dişinle her şeyi yiyemezsin oğlumŞarkıcı Alişan, yedi aylık oğlu Burak'la çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı?

    Türkiye'de şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı?

    Korkunç olay! Otomobiline çarptı diye...

    Korkunç olay! Otomobiline çarptı diye...

    1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten kimdir? Kaç yaşında?

    1 milyonluk ödülü kazanan Arda Ayten kimdir? Kaç yaşında?

    Manisa'da feci kaza: 12 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

    Manisa'da feci kaza: 12 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber