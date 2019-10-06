İzmir BŞB, madalyalara ambargo koydu

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda İzmir BŞB’li Mehmet Efe Özdemir Avrupa üçüncüsü oldu. Özdemir, çeyrek finalde Azeri rakibini 19-5 yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Yunanlı rakibine 34-40 yenilen Mehmet Efe Özdemir, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kırgızistan’da düzenlenen Ümitler Asya Judo Kupası’nda İzmir BŞB’li Yağmur Şengül ve Mustafa Menevşe ise 2 kıtadan toplam 7 ülke ve 137 sporcunun katıldığı turnuvada +70 kiloda tatamiye çıktı. Şengül gümüş madalya kazandı. Mustafa Menevşe ise üçüncü oldu.