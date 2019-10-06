06.10.2019 - 02:09 |
İzmir BŞB, madalyalara ambargo koydu
İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası ve Ümitler Asya Judo Kupası’ndan bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü.
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda İzmir BŞB’li Mehmet Efe Özdemir Avrupa üçüncüsü oldu. Özdemir, çeyrek finalde Azeri rakibini 19-5 yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Yunanlı rakibine 34-40 yenilen Mehmet Efe Özdemir, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kırgızistan’da düzenlenen Ümitler Asya Judo Kupası’nda İzmir BŞB’li Yağmur Şengül ve Mustafa Menevşe ise 2 kıtadan toplam 7 ülke ve 137 sporcunun katıldığı turnuvada +70 kiloda tatamiye çıktı. Şengül gümüş madalya kazandı. Mustafa Menevşe ise üçüncü oldu.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.