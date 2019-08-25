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    HaberlerEgeİzmir BŞB’de boccia gururu
    25.08.2019 - 07:50

    İzmir BŞB’de boccia gururu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya’da düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası’nda sahne alacak.

    İzmir BŞB’de boccia gururu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya’da düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası’nda sahne alacak. Sevilla kentinde 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda antrenör Feride Çetin ile madalya kovalayacak sporcumuz BC2 klasmanında ülkemizi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor’u temsil edecek. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Feride Çetin, “Çok heyecanlıyız. Buralara iyi çalışarak geldik. Sporcumuz Mustafa Özkan, İspanya’da hem ülkemizi hem de İzmir Büyükşehir Belediyespor’u en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Her anlamda yarışlara hazırlandık. En iyi sonuçları elde ederek yurda döneceğiz. Mustafa göğsümüzü kabartacak” dedi.

     

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