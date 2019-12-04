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    04.12.2019 - 00:00 |

    İzmir Büyükşehir Baran’a emanet!

    AK Partili Engelli Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, Dünya Engelliler Günü’nde Büyükşehir Başkanı Soyer’e vekalet ediyor. Baran, uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti

    İzmir Büyükşehir Baran’a emanet!

    İzmir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir ilke daha imza attı. Engelsiz bir İzmir yaratmak için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir dışına çıkarken başkanlığı Büyükşehir’in ilk ve tek engelli meclis üyesi olan Ahmet Uğur Baran’a emanet etti. AK Parti meclis üyesi olan Baran, “Bu özel günde İzmir’de ve Türkiye’de engelli vatandaşlarımızı temsil ediyorum. Bu farkındalık, bizim için çok kıymetli” ifadesini kullandı.

    Baran, İzmir’in ana arterlerinde engelliler için çok büyük sorunların olmadığını ancak arka sokaklarda ciddi problemler yaşadıklarını dile getirdi; kaldırımların dar olmasından ve kaldırım işgallerinden yakındı.

    ESHOT için önerge

    Belediye Meclisi’nde Engelsiz İzmir Komisyonu’na da başkanlık eden Baran, komisyon olarak en son ESHOT’un otobüslerinin tüm engel gruplarına uygun olup olmadığıyla ilgili çalışma yapılması için bir önerge sunduklarını belirtti, “ESHOT’taki bürokrat arkadaşlarla ciddi toplantılar yaptık, uygulama yöntemini karara bağladık ve karar Meclis’ten oybirliği ile geçti” diye konuştu.

     

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