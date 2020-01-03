İzmir, Çin’de ofis açacak

İEÜ Siyaset Platformu Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği etkinlik kapsamında üniversiteye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin sorularını yanıtladı. Deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Soyer, özel hayatından siyasi yolculuğuna kadar birçok konuda açıklamada bulundu. Soyer, şöyle dedi:



“Başarı, bir koltuk ya da statüden ibaret değil. Başarının bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Başarı; büyük iddialar, büyük koltuklar, büyük statüler meselesi değil. Başarı, nefes aldığınız sürece, kendi vicdanınızla bu hayatta ne kadar iz bırakmayı becerebildiğinizle ilgili bir şey. Vicdan, merhamet ve sorumluluk demek. Hayatta, bir şeylerden rahatsız olmazsanız, onu değiştirme ihtiyacı duymazsınız. Hayatta mutlu olmak istiyorsanız, vicdanınızı diri tutun. Vicdanınızı diri tutmanız merhametinizi, sorumluluğunuzu ve merakınızı büyütecektir. Merakınız ilgilenmenizi, ilgilenmeniz cesaretinizi, cesaretiniz de özgürlüğünüz ve yaratıcılığınızı arttıracaktır. Bu zincirden ayrılmayın. Başka türlü bu hayatta ‘Yaşadım’ diyemezsiniz.”



Tanıtım atağı



İzmir’e yönelik hedeflerini de anlatan Tunç Soyer, kenti tanıtmak için farklı noktalarda ofisler açacaklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Brüksel ve Moskova’daki ofislerimiz tamamlanmak üzere. Arkasından Çin, Berlin ve Cenevre’de İzmir ofisleri açacağız. Bu ofisler, İzmir’i anlatacak. İzmir’in geleneklerini, Efes’i, Bergama’yı anlatacaklar. İzmir’in lezzetleriyle, doğal güzellikleriyle ilgili dünyaya sunacağımız çok şey var. En temel meselemiz İzmir’in bir dünya kenti haline gelmesi. Onun için uluslararası her platformda İzmir’in sesini yükseltmeye çalışa- cağız.”