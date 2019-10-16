İzmir ekonomisini güçlendirecek formül

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 2020 Marka Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Zirve öncesi seminerlerle İzmir işdünyasının başarılı markalarını ağırlayacak oan EGİAD’ın ilk konukları; Dogo, Alsancak Unlu Mamuller ve Logo Yazılım markaları oldu.



Açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, işletmelerin markalaşma anlayışının değişmesi gerektiğini belirtti. Markalaşmanın, patent alma ve logo oluşturmadan ibaret olmadığını ifade eden Aslan, “Markanın içini dolduracak ögelere ciddiyetle eğilip yol haritası hazırlanması gerekiyor” dedi. İzmir’in son yıllarda yaşam kalitesi ile kentler arasında marka olmayı başardığını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:



Markalardan örnek



“Kentte faaliyette bulunan firmalar, İzmir markasından hem faydalanıyor hem de ona katkı koymak için çabalıyor. Dünyada üstünlüğe sahip markalara baktığımızda, Ar-Ge ve inovasyona büyük paylar ayırdıklarını görüyoruz. Çünkü inovasyon ile farklılaşabileceklerini ve bu şekilde ayakta kalabileceklerini biliyorlar. Küresel marka olmak, dünyadaki ğretim-satış zinciri kontrol etmek anlamına geliyor. İhracatta marka, ülkeye giren döviz miktarını artırdığı gibi hem firmanın hem de ülkenin rekabet gücünü artırıyor.”



Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Peksarı, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Logo Yazılım Kurumsal Marka ve İletişim Grup Direktörü Yiğit Çallı, Alsancak Unlu Mamuller Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Doğanoğlu, Alsancak Unlu Mamuller Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Deniz Doğanoğlu, katılımcılara başarı hikayelerini yazarken karşılaştıkları zorlukları ve nasıl bir yol haritası izlediklerini anlattı.