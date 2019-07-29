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    HaberlerEgeİzmir Gazeteciler Cemiyeti 73 yaşında
    29.07.2019 - 01:07

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti 73 yaşında

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti 73 yaşında

    28 Temmuz 1946 tarihinde kurulan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 73. yaşına ulaştı. Kuruluşundan bu yana dayanışmayla gazetecilik mesleğine ilişkin sorunlara çözüm üretmeye çabalayan İGC, güçlü bir İzmir basını için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. İGC, geçtiğimiz aylarda AB hibe destekli Basın Özgürlüğü İçin Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi kapsamında İGC Basın Akademisi’nin kurulmasıyla 73. yaşına daha güçlü girdi.

    Basın tarihine ışık tutuyor

    İGC, Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması, İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Yarışması, Şakir Süter Gazetecilik Yarışması gibi gelenekselleşen etkinliklerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve belediyeler işbirliğinde Eflatun Nuri Karikatür Yarışması, Basın Özgürlüğü Ödülü gibi etkinliklere katkı sağlıyor, paydaş oluyor. İGC’nin 66. kuruluş yıldönümünde kazandırdığı 9 Eylül de, 28 Temmuz’da 7. yıldönümünü kutladı. Çalışmalarını Misket Dikmen başkanlığında sürdüren İGC, kentin basın tarihine ışık tutuyor.

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