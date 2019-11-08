‘İzmir, geleceğe hazırlanıyor’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7.2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.

‘Dev Köstebek’ diye de adlandırılan TBM’nin iki istasyonu birleştiren tüneldeki son çalışması, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve metro inşaatında çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Bağlantının yapıldığı ana tanıklık eden Genel Sekreter Buğra Gökçe, “2020 sonunda tünel kazma işlemimizi bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da diğer işlerimizi yapıp 2022’de, bir aksilik olmazsa, metromuzu İzmirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece metro ile Bornova’dan Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidilebilecek. Belediyemiz İzmir’i geleceğe hazırlamaya devam ediyor. 2020 yılında Buca Metrosu’nun temelini atmayı hedefliyoruz, Yine 2020 yılında Çiğli Tramvayı için çalışmalara başlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafeyi tünel açma makinesiyle (TBM) aşarak iki istasyonu birbirine bağladı.

Dev köstebek

Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Fahrettin Altay-Narlıdere metro projesinde bugüne kadar 4 kilometreden fazla tünel açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, klasik yöntem olan “Yeni Avusturya Metodu”nu (NATM) kullanılarak 3 bin 150 metre uzunluğunda tünel açtı. NATM ile 1,5 yılda 3 bin 150 metre tünel açılırken, TBM ile 1,5 ayda 860 metre ilerleme sağlandı. Hat üzerine kurulan ikinci TBM de kazıya başladı ve 105 metre yol aldı. Böylece açılan tünelin toplam uzunluğu 4 bin 115 metreye ulaştı.