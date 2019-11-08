BİST103.5440EURO6,370,14USD5,760,16ALTIN271,39-1,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘İzmir, geleceğe hazırlanıyor’
    08.11.2019 - 01:04 |

    ‘İzmir, geleceğe hazırlanıyor’

    ‘İzmir, geleceğe hazırlanıyor’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7.2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.

    ‘Dev Köstebek’ diye de adlandırılan TBM’nin iki istasyonu birleştiren tüneldeki son çalışması, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve metro inşaatında çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı.

    Bağlantının yapıldığı ana tanıklık eden Genel Sekreter Buğra Gökçe, “2020 sonunda tünel kazma işlemimizi bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da diğer işlerimizi yapıp 2022’de, bir aksilik olmazsa, metromuzu İzmirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece metro ile Bornova’dan Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidilebilecek. Belediyemiz İzmir’i geleceğe hazırlamaya devam ediyor. 2020 yılında Buca Metrosu’nun temelini atmayı hedefliyoruz, Yine 2020 yılında Çiğli Tramvayı için çalışmalara başlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

    Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafeyi tünel açma makinesiyle (TBM) aşarak iki istasyonu birbirine bağladı.

    Dev köstebek

    Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Fahrettin Altay-Narlıdere metro projesinde bugüne kadar 4 kilometreden fazla tünel açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, klasik yöntem olan “Yeni Avusturya Metodu”nu (NATM) kullanılarak 3 bin 150 metre uzunluğunda tünel açtı. NATM ile 1,5 yılda 3 bin 150 metre tünel açılırken, TBM ile 1,5 ayda 860 metre ilerleme sağlandı. Hat üzerine kurulan ikinci TBM de kazıya başladı ve 105 metre yol aldı. Böylece açılan tünelin toplam uzunluğu 4 bin 115 metreye ulaştı.

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
    daha fazla video için
    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adıyaman'da korkutan deprem

    Adıyaman'da korkutan deprem

    En güzel Kandil mesajları 2019 - Kısa, uzun, resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajları

    En güzel Kandil mesajları 2019 - Kısa, uzun, resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajları

    Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak

    Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak

    Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı

    Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı

    Sıradaki Haber