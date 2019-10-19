İzmir gibi güzel ve capcanlı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar kesintisiz etkinliklerle açılış coşkusunu İzmirlilerle paylaşacak olan Hilltown Karşıyaka, ilk gününde ağıladığı 150 bin ziyaretçiyi Haluk Levent, Edis ve Fatih Erkoç ile buluşturdu.



İlklerin AVM’si



Hilltown Karşıyaka, 42’si kafe-restoran olmak üzere ulusal ve uluslararası 190’dan fazla markası, 7 sinema salonu, sadece çocuklara ait 1.500 metrekarelik ‘Oyuncu’ oyun alanı, rengârenk peyzaj mimarisiyle tamamlanmış meydanları, 2.750 araç kapasiteli otoparkı ve dev etkinlik alanıyla İzmir’de kesintisiz yaşamın kalbi olacak. Ayrıca Lazer sinema projektör teknolojisiyle ekrana üstün görüntü kalitesi getirerek yalnızca tiyatrolarda bulunan çarpıcı bir deneyim yaşatan ‘Starium’ İzmir’de ilk kez Hilltown Karşıyaka AVM’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hilltown Karşıyaka, ‘can dost’undan ayrılmak istemeyen ziyaretçiler için de evcil hayvanları ile AVM’ye girebilme şansını sunuyor.