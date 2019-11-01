‘İzmir günlerini hiç unutmadım’

Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Keser, 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir’de, eski meslektaşlarıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda buluştu. 1973-83 yılları arasında direksiyon salladığını anlatan Keser, “Fuar Taksi Durağı’nda taksicilik yaptığım yılları unutmam mümkün değil. O hatıralarım canlandı, duygulandım. Taksici kardeşlerime bu güzel karşılama ve bana hazırladıkları sürpriz için teşekkür ediyorum” dedi. Mustafa Keser’ tekrar aralarında görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren oda Başkanı Celil Anık, üyelik belgesini hediye etti.