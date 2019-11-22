İzmir hazır

Ege Üniversitesi girişinde, inşa edilen Bilal Saygılı Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün ibadete açılıyor. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Memur ailesinin çocuğu olarak bunları düşünmek ve yapmak hayaldi. Açılışımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.