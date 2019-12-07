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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir İçin Spor’ projesi İstanbul’da tanıtıldı
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    07.12.2019 - 02:27 |

    ‘İzmir İçin Spor’ projesi İstanbul’da tanıtıldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik başta olmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

    ‘İzmir İçin Spor’ projesi İstanbul’da tanıtıldı

    TFF Ümit ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile görüşen heyet, spora bakış açısını ve projelerini anlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerde ve birlikte yapılabilecek organizasyon için fikir alışverişinde bulundu. Orhunbilge ve Odaman, Şenes Erzik ile bir araya gelerek, hem Türk sporuna olan hizmetleri için plaket verdi, hem de İzmir’i spor kenti haline getirmeyi planlayan, “İzmir İçin Spor” projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

    ‘İzmir İçin Spor’ projesi İstanbul’da tanıtıldı



    İzmir BŞB heyetinin ziyaretleri Spor İstanbul ile devam etti. İzmir heyetini burada Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Pazarlama Müdürü Özlem Girgin, Organizasyon Müdürü Yasemin Üner ve Tesisler Koordinasyon Şefi Deniz Kıyak misafir etti. İzmir BŞB heyeti ve Spor İstanbul üst düzey yönetimi, tesislerin yenilenmesi ve etkin kullanımı ile ilgili fikirlerini paylaştı.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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