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    HaberlerEge Haberleri İzmir için spor zamanı
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    03.01.2020 - 00:17 |

    İzmir için spor zamanı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İzmirlileri sabah sporuna çağırıyor.

    İzmir için spor zamanı

    Bostanlı Rekreasyon Alanı, Alsancak Gündoğdu Meydanı ve Bornova Buz Sporları Salonu’nun önünde haftanın üç günü spor aktiviteleri düzenlenecek. Uzman eğitmenler eşliğindeki aktivitelere katılım ücretsiz olacak. Eğitimler herkesin yapabileceği ısınma, esneme ve germe hareketleriyle başlayarak kültür fizik hareketleriyle devam edecek. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08.45 ile 09.30 saatleri arasında yapılacak eğitimler, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

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