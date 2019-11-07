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    HaberlerEge Haberleriİzmir ile Saruhanlı kardeş şehir oldu
    08.11.2019 - 00:54 |

    İzmir ile Saruhanlı kardeş şehir oldu

    İzmir ile Saruhanlı kardeş şehir oldu

    CHP Genel Merkezi tarafından başlatılan kardeş belediyecilik uygulaması kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Saruhanlı İlçe Belediyesi arasında kardeşlik bağı kuruldu. Saruhanlı Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen, iki belediye arasındaki kardeş şehir ilişkisi resmiyet kazandı.

    Belediye Başkanı Zeki Bilgin, iki belediye arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, projeler hazırlamak ve makine- teçhizat bakımından yardımlaşmanın amaçlandığını kaydetti. Saruhanlı Belediye Meclisi, oybirliğiyle Mütevelli’deki düğün salonuna, eski Mütevelli Belde Belediye Başkanı Hasan Topçu’nun, ilçedeki Cengiz Topel Caddesi’ne eski CHP İlçe başkanlarından merhum Sefer Özlü’nün, Yahya Gür Parkı’na eski CHP İlçe başkanlarından merhum Dr. Muharrem Ekici’nin adının verilme kararı aldı.

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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