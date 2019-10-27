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    HaberlerEgeİzmir iş dünyası Rusya’ya davetli
    27.10.2019 - 01:44 |

    İzmir iş dünyası Rusya’ya davetli

    Kente gelen yatırım heyeti sanayiciye sunum yaptı planlanan projeleri ve sağlanacak imtiyazları anlattı

    İzmir iş dünyası Rusya’ya davetli

    Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atanan Artur Niyazmetov Başkanlığındaki Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti, İzmir’de sunum yaptı, iş insanlarına yatırım için imtiyazlar sunup davette bulundu. Etkinliğe; Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, Ege Ekonomiyi Güçlendirme Vakfı Başkaı Mehmet Ali Susam, İZVAK Başkanı Ali Erten ve birçok iş insanı ile firma temsilcisi katıldı.

    Sunumu, 39 milyon nüfusun yaşadığı, yıllık gayrisafi milli hasılası 400 milyar dolar olan büyük bir bölgeyi temsilen yaptıklarını belirten Niyazmetov, “Sanayide bir çok sektör ve tarım ile ilgili yatırımlara açığız. Türk yatırımcıların işini kolaylaştırmak, bürokrasiyi azaltıp imtiyazlar sunmak için bugün buradayız” dedi.

    Birebir görüşme

    Merkez Rusya Yatırım Konseyi Eş Başkanı Sergey Valeryeviç Kaçayev de, yatırımcılara arazi sağladıklarını, altyapısını oluşturduklarını, yetkin personel, kredi ve vergi imtiyazları sunduklarını anlattı. Valeryevic ayrıca, internet portalında projelerle ilgili bilgi sunduklarını, yatırımcıların kendi projelerini anlatmalarına olanak sağladıklarını, Rusya’da iş yapanların da sorunlarını çözme yolunda devreye girdiklerini bildirdi.

    Soru cevap bölümünün ardından heyette yer alan yetkililer, iş insanları ve firma yetkililerinin öğrenmek istedikleri konular hakkında birebir bilgiler verdikleri özel toplantıya geçti.

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