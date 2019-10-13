İzmir istedi Ankara yapıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin ilçe belediye başkanları ile Ankara çıkarması yaptı. Heyet; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer; ilçelerin sorunlarını, devam eden yatırımları ve yeni projelere ilişkin taleplerini dile getirdi.

Temasların oldukça verimli geçtiğini belirten Sürekli, İzmir’e müjdelerle döndüklerini belirtti, şöyle konuştu:

Bergama’ya yeni müze

“Bergama’ya 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı, aile sağlığı, toplum ve ruh sağlığı merkezi yapılması kararlaştırıldı. İlçenin doğal gaz çalışmaların hızlanması sözü alındı. Ayrıca Bergama’da jeotermal enerjiye yönelik çalışmalar başlatılacak. Tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin hızla tamamlanması için destekler artırılacak. Selenos Çayı ve gölet projeleri için de düğmeye basılacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliği ile Bergama’nın uluslararası tanıtımı için özel program ve yeni müze yapılacak.

Bayındır’da termal turizm

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Bayındır’ın Ergenli (Ilıca) Mahallesi’ndeki yer altı suyu zenginliğini harekete geçirecek sondaj çalışmasına başlayacak. Termal turizm alanına dahil edilen ilçede bu çalışmalarla birlikte bir de müze açılacak. Bayındıra en büyük müjde ise Tarımsal OSB alanı için de hazırlıkların startı verildi. Ayrıca, Pınarlı-Derebaşı-Doyranlı’ya yeni sulama hattı yapılacağı açıklandı.

Kiraz’a devlet hastanesi

Kiraz’a yapılması planlanan devlet hastanesi, yatırım planına alındı. Organize tarım bölgesi kurulması talebi olumlu karşılandı. Suludere Yeraltı Barajı’nın yapılması ve et entegre paketleme tesislerinin ilçeye kazandırılması ile ilgili çalışmaların başlaması kararlaştırıldı. Ayrıca Kiraz Kalesi’ni turizme kazandırmak için bakanlık ekipleri ilçeye gelip çalışma yapacak.

Kınık’ta sağlık atağı

Kınık’a yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi yapılması kurulacak. Aşevi projesi için protokol yapılacak. Devlet hastanesinin uzman hekim ve yardımcı personelinin artırılması ile B tipi 112 Acil Servisi’nin ikincisinin teşkili talebi de kabul gördü.”

Ankara’nın İzmir’de taş üstüne taş koymak isteyen her yöneticisini istisnasız dinlemeye ve gereğini yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekleyen Sürekli, “İzmir ister, Ankara yapar. İlçe belediye başkanlarımız talep etti. Yeni projelerin ilk adımı atıldı, devam eden işlerin önündeki engellere formüller bulundu. Önümüzdeki günler de başkanlarımız da kamuoyunu yaptıkları görüşmelerle ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirecek. İzmir’in, İzmir halkının bilmesi gereken şu; biz şehrimizin ve onların yararına olacak her işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

EoruVelo da gündeme alındı

Görüşmelerde ‘EuroVelo-Avrupa Bisiklet Yolları Ağı’ projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları hızlandırması kararlaştırıldı. Projeye göre; EuroVelo Sakız - Akdeniz Rotası’nın uzantısında yer alan İzmir’e gelmek isteyen dünya bisikletçileri, Sakız’dan Çeşme’ye veya Midilli Adası’ndan Ayvalık’a deniz yoluyla geçebilecek ve Dikili üzerinden Bergama, Aliağa, Foça, Sasalı, Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Gümüldür’den Selçuk’a ulaşacak. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bergama ve Selçuk ilçelerini birbirine bağlayacak bu ağ, 491 kilometre uzunluğunda olacak. Projenin hayata geçirilmesi, İzmir’in kazancı olacak.