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    HaberlerEgeİzmir Körfezi şenleniyor
    25.09.2019 - 18:25 |

    İzmir Körfezi şenleniyor

    İzmir, hafta sonunda hem BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’na hem de İzmir Körfez Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Körfezde hem deniz hem de kıyı şeridi farklı etkinliklerle renklenecek.

    İzmir Körfezi şenleniyor

    2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası’nda 27-29 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek. İzmir’de ilk kez düzenlenecek organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan toplam 28 takım, 56 milli sporcu mücadele edecek.

    İzmir Körfez Festivali’nin üçüncüsünde de İzmir Körfezi bir kez daha rengârenk olacak. 28-29 Eylül’deki festivalde bir yandan yelken yarışları düzenlenirken, diğer yandan da yelkenciler kano, optimist ve laser kategorilerinde hünerlerini sergileyecek. Cumartesi ve pazar günü saat 12.00’de İzmir Arkas Körfez Yarışı düzenlenecek.

    Aynı saatte Konak Pier önünden kano sporcuları start alacak. Her iki gün saat 13.00’te ise yelkenciler optimist ve laser yelkenlileriyle denize çıkacak.

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