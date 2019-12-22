‘İzmir, modanın başkenti olacak’

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Rönesans Ajans ortaklığında, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, Türk Kızılayı ve Altier Academy’nin katkılarıyla bu yıl yedincisi gerçekleştirilen İzmir Fashion Week, bu yıl ilk kez Alsancak Garı’nda yapıldı, üç gün boyunca konuklarına farklı bir atmosferde moda rüzgarı estirdi.

İki hafta olacak

Akif Örük’ün kareografisiyle Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Buse İskenderoğlu, Ece Begüm Yücetan, Gizem Barlak gibi ünlü mankenler birbirinden güzel tasarımları sergiledi. Organizasyonda, Türk Kızılayı kurduğu stantlarla hem kan hem de kök hücre bağışı topladı.

Türkiye’nin başarılı modacılarının tasarımlarını İzmirlilerle buluşturduklarını dile getiren EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “İzmir modanın da başkenti olma yolunda ilerliyor” dedi. İzmir Fashion Week’in koreografı ve Rönesans Ajans sahibi Akif Örük de, 2020 yılında moda haftasını ikiye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.