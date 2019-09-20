İzmir, neden Antep olmasın?

40 ülkeden Michelin yıldızlı şefleri ağırlayan GastroAntep, dört günde bir milyon yerli turisti akın etti. Eğer Ege’nin İncisi de tek yürek olursa, bölge mutfağı tanıtımına örnek model oluşturup kente gelen ziyaretçiyi artırabilir.Gaziantep, mutfağıyla tüm dünyaya gövde gösterisi yaptı. İkincisi düzenlenen GastroAntep, 40 ülkeden Michelin yıldızlı şefleri ağırladı. Dört gün süren lezzet şöleni için bir milyon kişi kente akın etti, tüm oteller doldu. Kültür hazinesiyle dünya ligine nasıl çıkılması gerektiğinin de en güzel örneği oldu.

Basın ordusu geldi

Dünya Bankası’nın en rekabetçi yedi şehirden biri olarak seçtiği, UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) 116 kent arasında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olma niteliğini taşıyan Gaziantep’teki festivale adım attığınız anda, büyük organizasyonun şaşkınlığını yaşıyorsunuz.

Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’den gastronomi profesyonelleri, 140’ın üzerinde ulusal, uluslararası medya temsilcisi, milyonlarca takipçisi olan fenomenler ile Gastroantep, sektörün lokomotifi olduğunu kanıtladı. Burada en büyük pay, vizyonuyla şehrin ufkunu bir başka yere açan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ait.

Hedef iki milyon

Şahin, 500’ün üzerinde yemek çeşidiyle Gaziantep’in gastronomi kimliğini üst lige çıkarmak için yapılması gereken ne varsa yapıyor. Gaziantep’in farkını bütün dünyaya anlatmak istediklerini belirten Bakan Şahin, “Dünyanın lezzet başkenti olduğumuzu ispatlamayı hedefledik. San Sebastian, Lyon, Paris ve Londra’dan bütün profesyoneller burada. Akademisyenler burada, bu işin eğitimini alanlar, öğrenciler burada, engelliler burada, esnaf burada, halk burada” dedi. Hedeflerini de anlatan Şahin, önümüzdeki yıl ziyaretçi sayısını ikiye katlamak istediklerini belirtti. Şahin ayrıca, Asya turistine yönelik çalışma başlattığı gibi, Kapadokya’ya giden üç milyon turisti bölgeye çekmek için de bir başka çalışma yürütüyor.

2018 yılında yine UNESCO listesinde yer alan Efes Antik Kenti’ni bir milyon kişi ancak ziyaret ederken, Gaziantep’teki hayvanat bahçesi dört milyon yerli turist ağırladı.

Tek yürek olmak

Lezzet bir yana, bu lezzeti sürdürülebilir turizme dönüştürmeyi başaran Gaziantep, Ege mutfağını tüm dünyaya tanıtmak isteyen İzmir için tam bir örnek model. Ancak bu başarının arkasında en büyük etken, bizde eksik. Gaziantep tek yürek. Maddi, manevi tüm desteğiyle tek yürek. İşte bizde olmayan bu.

Kutnu kumaşı tüm dünyada





Gaziantep’in o eşsiz güçbirliğine son örnek ise, unutulmaya yüz tutan Kutnu kumaşının yeniden canlandırılması. Zamanın saray kumaşı neredeyse dört tezgaha kalmış, ne usta yetişiyor ne de Kutnu’yu anan. Kutnu kumaşı neredeyse tarih olacakken Başkan Şahin, kadınları devreye sokuyor, başlarına da Jülide Konukoğlu’nu getiriyor. Kutnu Tanıtım Grubu’nu kurarak, “Kutnu’yu kurtarmalıyız” diyor. Konukoğlu, kutnu arasında duygusal bir bağ oluşuyor, kumaşı yaşatmak için herşeyi yapıyor. Kutnu ekibi öyle güzel işler başarıyor ki, kurtarmakla kalmıyor bir de Kutnia markası doğuyor. İki yılda konfeksiyon ve ev teksitilinde bine yakın ürün üretiliyor. Bugün Avrupa ve Amerika’nın seçkin mağazalarında Kutnu kumaşı satılıyor. Şimdi Kutnu kumaşını İzmir’de de bulabileceksiniz. Ferah Sancak, Gül Sokak’ta açacağı yeni mağazasında Kutnia markasının ürünlerine de yer verecek.