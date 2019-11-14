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    HaberlerEge Haberleriİzmir, öncü olmaya hazır
    14.11.2019 - 01:38 |

    İzmir, öncü olmaya hazır

    İzmir, öncü olmaya hazır

    Ege Ekonomik Forum’un üçüncüsü ‘Yarın İçin Hayal Et’ temasıyla başladı. İş dünyasını buluşturan foruma, bugün AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım ile Tarım Bakanı Pakdemirli konuk olacak.

    İş ve ekonomi dünyasının ulusal ve uluslararası arenadan önde gelen isimleri, 3. Ege Ekonomik Forum’da buluştu. Dün başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Grup Başkanı Şeref Özgencil yaptı.

    Her zaman önde

    İlk söz alan Vali Ayyıldız, İzmir’in huzur ve kalkınmanın da kenti olduğunu belirtti. Stratejik konumuyla her zaman öne çıkan kentin öneminin her alanda gittikçe arttığını ifade etti. Ardından kürsüye gelen Susam da bölgesel kalkınmaya yürekten inandığını dile getirdi. Bölgenin binlerce yıl boyunca dünyaya açılan kapısı olan İzmir’in bugün de aynı misyonu sürdürdüğünü vurgulayan Susam, şöyle devam etti:

    Bölgemiz hazır

    “Bölgesel kalkınma yolunda ülkemizin hedeflerinin gerçekleşmesinde lokomotif olacak en önemli bölgenin Ege olacağını söyleyen Susam, “Her türlü kaynak ve insan gücüyle bölgemiz buna hazırdır. Bu güç, bu inanç bizde vardır, bugünden hayal ediyoruz, bu inançla çalışıyoruz. İki gün boyunca bu forumda bilim ve akıl ışığında çağdaş gelişmeyi, dünyada yaşanan teknolojik gelişimi çok yetkin konuşmacılarla beraber masaya yatıracağız.”

    Birlik mesajı

    Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ise, “Benim de hayalim birlik beraberlik ve huzur içinde, gerçek bir toplum bilinciyle birlikte yaşamak. İzmir deyince bu hayalleri daha önceden de gerçekleştirmiş, valilik, belediyeler ve STK’ları ile çok anlayışlı ve birbirine bağlı bir toplum görüyorum” dedi.

    İlk gün sanayi ağırlıklı konuların gündeme geldiği forum, bugün tarımı masaya yatıracak. Açılış konuşmasını AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yapacak. Oturumlara da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuk olacak.

    BİLGİYE HÜKMEDEN KAZANACAK

    Ege ve İzmir için neler yapılabileceğini konuşacaklarını söyleyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Artık bilgiye nasıl hükmettiğiniz önem kazanıyor. Artık dünyayı bilgiyi doğru yönetenler idare edecek. Teknolojinin hızlandırdığı dünyada bilgiye yatırım yapanlar çok daha fazla öne çıkacak. Ticarette inovatif yaklaşımlarla çok büyük pay alabileceğimiz pazarlar bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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