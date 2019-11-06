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    Haberler Ege Habeleriİzmir rüzgârına AB’den 3 milyon
    06.11.2019 - 01:50 |

    İzmir rüzgârına AB’den 3 milyon

    İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir’de rüzgâr enerjisi ekipman üretimi konusunda kümelenme faaliyetlerinin hızlanmaya başladığını belirtti, “Bu çalışmaları ileri aşamaya taşımak için ajansımız 3 milyon euro bütçeli bir Avrupa Birliği (AB) projesi yürütecek.

    İzmir rüzgârına AB’den 3 milyon

    Bu projenin çalışmalarının 2020’nin ikinci yarısı itibarıyla başlamasını planlıyoruz” dedi.

    Yavuz, İzmir’in rüzgârdan elektrik üretiminde ve kanat, kule, jeneratör gibi sektöre özel katma değeri yüksek ekipmanların imalatında Türkiye’de lider şehir haline geldiğini ifade etti.
    İzmir’in santrallerde kullanılan ekipman ve teknolojilerin üretiminde hızla ilerlediğini vurgulayan Yavuz, “Yatırımların toplam miktarı yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı” dedi. 

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