İzmir rüzgârına AB’den 3 milyon

Bu projenin çalışmalarının 2020’nin ikinci yarısı itibarıyla başlamasını planlıyoruz” dedi.



Yavuz, İzmir’in rüzgârdan elektrik üretiminde ve kanat, kule, jeneratör gibi sektöre özel katma değeri yüksek ekipmanların imalatında Türkiye’de lider şehir haline geldiğini ifade etti.

İzmir’in santrallerde kullanılan ekipman ve teknolojilerin üretiminde hızla ilerlediğini vurgulayan Yavuz, “Yatırımların toplam miktarı yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı” dedi.