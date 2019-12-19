19.12.2019 - 07:50 | | DAVUT CAN DHA
İzmir, şiddete karşı tek yürek
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları sonucu 25 Kasım’da hazırlanan 75 maddelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın tanıtımı için İzmir Valiliği’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları sonucu 25 Kasım’da hazırlanan 75 maddelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın tanıtımı için İzmir Valiliği’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
20 Aralık’ta, ilçelerde kaymakamların başkanlığında aynı toplantıların yapılacağı bildirildi. Vali Erol Ayyıldız, “İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte İzmir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete hayır diyoruz. Şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.
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