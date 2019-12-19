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    HaberlerEge Haberleri İzmir, şiddete karşı tek yürek
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    19.12.2019 - 07:50 | | DAVUT CAN DHA

    İzmir, şiddete karşı tek yürek

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları sonucu 25 Kasım’da hazırlanan 75 maddelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın tanıtımı için İzmir Valiliği’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

    İzmir, şiddete karşı tek yürek

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları sonucu 25 Kasım’da hazırlanan 75 maddelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın tanıtımı için İzmir Valiliği’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
    20 Aralık’ta, ilçelerde kaymakamların başkanlığında aynı toplantıların yapılacağı bildirildi. Vali Erol Ayyıldız, “İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte İzmir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete hayır diyoruz. Şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

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