'İzmir spor vadisi olacak'

Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve spor yazarımız Fatih Tanfer’in konuğu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Tuğbay İnan, ülkemiz ve İzmir’in spordaki gündemini değerlendirdi.

Doğru ve yerinde yatırımlar sağlandığı takdirde İzmir’in bir “Spor vadisi” olabilme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Dr. İnan, “Şartlarımız ve imkânlarımız doğrultusunda sporda her şeyi daha da ileri taşımak mümkün. Var olan potansiyelimizin farkına vararak elde ettiğimiz başarıları arttırabiliriz” diye konuştu.

- Sporda başarının temeli maddiyata mı dayanıyor?

Olaya sadece maddiyat temelli baktığımızda hata yaparız. Sporda başarıyı etkileyen birçok faktör vardır, Spor tesisleri kurmak veya modernleştirmek ve sporcuların desteklenmesi için finansmana veya maddi kaynağa elbette ihtiyaç vardır. Spora katılımı artırmak, değişen ve gelişen dünyaya entegre olup onunla beraber hareket etmek için dünyada neler oluyor iyi takip etmek ve doğru yatırımlar yapmak şart. Doğru yatırım sportif başarıyı tetikleyecektir. Özellikle üniversitelere bu anlamda önemli görevler düşüyor. Spor Bilimleri Fakülteleri’nden mezun öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, spor yöneticilerimiz ülkenin dört bir yanına dağılıyor. Spor Bilimleri Fakültesi’nin toplumu spor anlamında bilinçlendirme yönünden büyük görevleri var. Özellikle bireysel sporlarda spora katılımı arttırabilirsek, uluslararası platformlarda da kendimizden fazlasıyla söz ettiririz.

- İzmir’in spor alanındaki potansiyelleri nelerdir?

İzmir’in spora dair her alanda büyük avantajları var. İklimi her türlü sporu eş zamanlı olarak yapmaya müsait. Bir tarafta yüzerken diğer tarafta bisiklete binebilir ardından koşabilirsiniz. Neredeyse 12 ay boyunca deniz ve su ile ilgili su sporlarıyla her branşta çalışabilirsiniz. Dalış yapılabilecek, yelkenli sporunu icra edecek imkânlar var. Kısacası izmirin spor vadisi ve ya spor şehri olmaması için önünde hiçbir engel yok. Bununla ilgili daha geniş katılımlı sporla ilgili tüm kurumların katıldığı İzmir spor şurası yapılmalı bu kadar güzel bir potansiyel göz ardı edilmemeli. Zamanında Antalya Futbol turizmi için çok ciddi yatırımlar yaptı bugün sezonların devre arasında yaklaşık 1000 futbol takımı Antalya da kampa giriyor neden İzmir bunun bir kısmını çekmesin yeni spor tesislerinin yapılabileceği genişlemeye açık ve müsait alanları var.

- Olimpik sporcu yetiştirmek için hangi adımlar atılmalı?

Olimpik sporcu yetiştirmek oldukça maliyetli. Spor yönetimi ve politikamızda ciddi adımlar atmalıyız. 2023 de uluslar arası madalya sayımızı ikiye katlamalıyız bir hedef belirleyip 10.000 madalya sayısına ulaşmalıyız. Geleceğin başarı temellerini atabilmek ülkemizin tanıtımını yapabilmek ileride olimpiyat düzenleyebilmek için uluslararası madalyalı veya olimpik sporcu yetiştirmek çok önemli. Yetiştiremiyoruz demiyorum. Lisanlı sporcu sayımız birçok ülkeden fazla. Gel gelelim uluslararası madalya kazanan sporcumuz aynı oranda değil madalya başarımız düşük.

- Sporun gelişiminde devletin ve toplumun üzerine düşen görevler neler olmalı?

Hepimizin elbirliği ile hareket etmesi gerekiyor. Ekonomik planlamalar yapmamız şart. Bunun için merkezler kurup doğru kararlar almamız şart. Ne kadar ütopik olsada ve şu an yasal düzenlemeler sebebi ile imkansız gözüyle bakılsa da, spor üniversiteleri kurmalıyız. Bunun yurtdışında örnekleri var. Bu üniversiteler öğretmen yetiştiriyor, antrenör yetiştiriyor, bilimsel çalışmalar yapıyor aynı zamanda olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştiriyor. Bu girişimler bizim uluslararası anlamda yükselmemizin de önünü açacaktır.

- Sizce sporda başarıyı etkileyen en önemli faktörler nelerdir?

Sporda başarıyı yakalamak sporcunun tek başına yapabileceği şey değil tüm sistemin ele alınması gerek. Spor kültürü ve spora katılımı artırmak, yeteneği belirleme, yetenekli sporcuyu doğru branşa yönlendirme ve sporcuyu geliştirme, sportif kariyeri destekleme, antrenör eğitimi ve geliştirme, bilimsel araştırma ve teknolojiyi kullanma, antrenman tesisleri, finansal destek, uluslararası rekabet, doğru spor yönetimi teknikleri gibi temel kavram ve faktörler kritik önem taşımaktadır.

- Türkiye’de sporun gelişimi yönündeki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Geçmişte uluslarası alanda çok başarılı sporcularımız oldu 1990’lı yıllarda güreş ve halter ile sesimizi ciddi şekilde duyurduk. Şimdilerde hemen hemen her alanda varız. 2004 yılı uluslararası faaliyetlerde 1245 madalya kazanmışız. 2018’de uluslararası faaliyetlerde kazandığımız madalya sayısı 6011. Neredeyse kendimizi 5’e katladık. 14 yılda spordaki başarının gelişimi gözle görünür şekilde arttı. Ama yeterli değil, olimpiyatlarda madalya sayımızı artırmalıyız dünyanın en prestijli organizasyonu. Olimpiyatlara katıldığımız 1936 yılından günümüze kadar 83 yılda toplam 92 madalyamız var, ABD nin sadece Rio 2016’daki madalya sayısı 121 bizim 83 yılda kazandığımız madalyadan fazlasını 1 olimpiyatta kazanmışlar. İspanya’nın nüfusu neredeyse bizim yarımız ancak son olimpiyatlarda kazandığı madalya sayısı bizim iki katımız, demek ki daha çok çalışmamız lazım.

- Üniversite olarak sporun gelişimi için katkılarınız neler?

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar, göreve başladığı ilk günden itibaren sporun ve sporcunun yanında olduğunu her zaman gösterdi. Sportif tesisleşme anlamında, sporcu kaynağına ulaşma, finansal destek ve bilimsel araştırma alt yapısı anlamında çok önemli destekleri var. Sporcularımızın gelişimini yakından takip ediyor. Ülkemizin sportif anlamda 2023 hedefleri doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi olarak planlamalar yapılıyor. Bazı branşlarda Dünya şampiyonluğu hedefimiz var. Dokuz Eylül Üniversitesi, bunu başarabilecek bilgi birikim ve güce sahip. İzmir’de tesisleşme ve uluslararası yarışma planlamaları var. Spor bilimleri fakültesi olarak geleceğe dönük sürdürülebilir sporcu kaynağı oluşturma ve yetiştirme yolunda planlama içerisindeyiz. Akademik anlamda sporda yeni yöntemlerin geliştiği bir dünyaya ayak uyduracağız. Taraftar etkileşimi, sporda big data ve yapay zeka, gerçek zamanlı uygulamalar ile antrenman, yenilikçi sporcu performans ölçüm teknikleri geliştirme, spor işletmeleri ve verimlik önümüzde bizleri bekleyen çalışma alanları olacak.

‘İyi antrenörler yetiştirmeliyiz’

- Antrenör eğitimlerinde nelere dikkat edilmeli?



Antrenör eğitimi çok önemli. Onların eğitimini tek elden vermeliyiz. Spor Bilimleri Fakülteleri ve BESYO ile bu bütünleştirilmeli. Merdivenaltı diye tabir ettiğimiz faaliyetler söz konusu. Sosyal medyanın da etkisi ile belgeli olup olmadığı bile bilinmeyen kendisine antrenör ünvanı veren birçok kişi var. Resmi yasal belgesi olmayan kişiler farklı belgelerle eğitmenlik yapıyor. Bu belgeleri nereden aldıkları kim tarafından verildikleri bilinmiyor. Bunların sınırlanması ve denetlenmesi şart.