İzmir, tarımda fark yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarladan sofraya uzanan tarım politikasıyla 2019’da adından söz ettirdi. Yerli tohuma sahip çıkmak, sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak, ürünü dönüştürerek katma değerini artırmak, yerel üreticiyi desteklemek, kooperatiflerin ürünlerini aracısız bir biçimde tüketiciye ulaştırmak ve havza bazlı tarımsal üretimi desteklemek amacıyla pek çok proje hayata geçti. Ata tohumu karakılçık buğdayı İzmir’de yeniden üretilmeye başlandı. Menemen’de 500 dönümlük araziye ekildi. İzmir mozarellası için ilk adım atıldı. Pilot bölge seçilen Selçuk’ta manda yetiştiriciliği eğitimleri verildi. Proje kapsamında 9 üreticiye 30 manda dağıtılacak. Projenin yıl içinde Bergama, Foça ve Menemen ilçelerinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Öte yandan köylü ve çiftçiye 2019’da 638 bin meyve fidanı, 317 bin 500 nergis soğanı, 31 bin 500 lavanta fidesi, bin 798 adet küçükbaş hayvan, bin 964 arı kovanı dağıtıldı.

Kooperatiflere destek

Süt Kuzu projesi kapsamında 152 bin 500 çocuğa ayda sekizer litre süt dağıtıldı. Proje için kooperatiflerden 13 milyon litreyi aşkın süt alındı. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ağaç, fidan, mevsimlik çiçek, zeytin, zeytinyağı, süt, bal, yoğurt ve peynir gibi ihtiyaçlar da kooperatiflerden temin edildi. 2019’da kooperatiflerden toplamda 126 milyon liralık ürün alındı. Kadifekale ve Kültürpark’ta açılan üretici pazarları da İzmir’in dört bir yanından gelen ürünleri, doğrudan tüketiciyle buluşturdu.

Yöreye özgü doğal bal üretimi için 53 bin çiçek ve bitkiyle zenginleştirilen “Tahtalı Bal Ormanı”na ilk kovanlar da 2019’da yerleştirildi. Kemalpaşa’da “Bal Paketleme ve İşleme Tesisi” ile Ödemiş’te “Zeytinyağı Dolum ve Etiketleme Tesisi” kuruldu. Zararlılar ve hastalıklarla mücadele için binlerce üreticiye destek verildi.