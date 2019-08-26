İzmir tatlarına özel festivaller

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali renkli görüntülerle başladı. Karakteristik bir tür olan Sakız Koyununu yaşatmak ve yetiştirici sayısını arttırmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik, lavantayı korumak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalin açılışı, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen misafirlerin halk dansları gösterisiyle yapıldı. Ovacık köy halkının oynadığı zeybeğe Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’da eşlik etti. Festivalin ilk gününde dayanıklılığı ve tadıyla öne çıkan Çeşme’nin “En İyi Kavunu” yarışması düzenlendi. Yarışmanın ardından festivale katılan konuklara Ovacık Kavunu, köy ekmeği ve Ovacık Kelle Peyniri ikram edildi.

Yerli tohum dağıtımı

Yerli ve organik ürünlerin üretim kapasitesinin artırılıp üreticinin desteklenmesi konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Oran, “Bu anlamda Karakılçık Buğdayı’nın çifçilere ücretsiz olarak dağıtacağız. Desteğe kavunumuz, yerli domatesimiz, beyaz soğanımız, sakız enginarımız, çekirdekli mis kokulu mandalinimiz, limonumuz ve sakız ağaçlarımızla devam edeceğiz. Padişah adaklığı olarak da bilinen Sakız Koyunu ve Kaçeli Koyun Çiftliklerini hızla hayata geçirecek ve çiftçilerimize beslemeleri için ücretsiz dağıtacağız” dedi.

Tolga Çandar konserindeyse, Ege Türküleri Çeşmeliler’e keyifli dakikalar yaşattı. Vatandaşlarla birlikte çökertme oynayan Başkan Oran, Tolga Çandar ile birlikte İzmir Marşı’nı büyük bir coşkuyla söyledi.

2 bin kavun satıldı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Nohutalan Kavun Festivali’nde binlerce Urlalı ve İzmirli bir araya geldi. Üreticilerin de ürünlerini sergilediği festival boyunca yaklaşık 2 bin adet kavun satıldı. Kavun yarışmasında ise en güzel tada sahip kavunlar seçildi. Festivalin her yıl büyüyerek sürdürdüklerini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Festival ile hem üreticilerimiz aracısız satış yapıyor hem de vatandaşlarımız tarladan yeni koparılmış sağlıklı kavunları alıyorlar” diye konuştu.

Urla’nın tarım alanında önemli bir konuma sahip olduğunu ve tarımda yenilikçi bir vizyonla çalıştıklarını aktaran Başkan Oğuz, “Önümüzdeki dönem gojiberry, stevia gibi katma değeri yüksek; hem yiyecek olarak tüketilebilin hem de endüstri de kullanılan bitkilerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Böylece üreticimiz çok daha fazla gelir elde edecek ve topraklarını satmak zorunda kalmayacak” dedi.