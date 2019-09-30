İzmir, tatlıya doydu

Haftasonu boyunca İzmirlilerin ağzını tatlandıran Pastart-Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali sona erdi. Binlerce şefin yer aldığı etkinlikte, Uluslararası Pastacılık Kupası verildi.



11 ülke şeflerin yarışmasında kazanan Cezayir oldu. İkinciliği Ürdün, üçüncülüğü ise Özbekistan kazandı. Sonucu değerlendiren TAŞPAKON Başkanı Gökhan Tufan, “Üç gün boyunca süren yarışmalarda 180 farklı pasta ve tatlı hazırlandı. Lise çağındaki öğrencilerden, yabancı şeflere geniş bir yelpazede pastacılar yarıştı. Gelecek yıllarda katılımcı sayımızın hem ülke hem de şef olarak artacağını düşünüyoruz” dedi.



Bol bol çeşit







Festival, tadım etkinlikleri ve söyleşilerle de dikkat çekti. Pastart Buluşmaları’na; Türk mutfak tarihinin duayen isimleri Nevin Halıcı, Priscilla Mary Işın, Ahmet Örs, Ragıp Güzelbey, Nihal Kadıoğlu Çevik ve Nejat Yentürk ile Azerbaycan’dan şef Tahir Emiraslanov, Yunanistan’dan pasta ve tatlı ustası Kosta Antoniadis konuk oldu.



Konuşmasında kaybolan İzmir tatlılarını anlatan Yentürk, “Tatlı kültürümüz tek tipleşiyor, yok oluyor. Tatlılarımızın tadı kaçmasın onlara sahip çıkalım. Örneğin, İzmir usulü tahin helvasını artık bulamıyoruz, eskiden ihraç ederdik. Somata, kanela, sütlü börek, kurkubinya, zurnadakya ve nadir bulunan sübye, yok oldu. Pudra şekerli poğaça da artık kalmadı. Lokma ise sahlepli mahlepli, karanfilli tarçınlı eski tarifi ile korunması gereken bir başka İzmir tatlısı” dedi. Yentürk bir de gurme tüyosu verdi, “Şambali’nin iyisi bakır tepside pişendir. Asıl adı da şamali’dir” dedi.