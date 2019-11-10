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    HaberlerEge Haberleriİzmir unutmadı!
    10.11.2019 - 01:26 |

    İzmir unutmadı!

    Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıldönümünde, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de çeşitli etkinliklerle anılıyor.

    10 Kasım programları, saat 08.40’ta Cumhuriyet Meydanı’nda başlıyor. Çelenk töreninin ardından, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da zeybek gösterilerinin de yer aldığı tören gerçekleştirilecek. “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” ise bugün saat 14.00’de Alsancak Limanı önünden başlayacak.

    Özel konser

    İzmirliler, Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar ilerleyecek. Cumhuriyet Meydanı’nda Ata’yı anma konseri düzenlenecek. Uğur Sayınbatur’un şefliğindeki Modern Brass Ensemble, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle hazırlanan Atatürk’ü Anma Konseri de, akşam saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da gerçekleşecek. Atatürk’ün hayranlıkla dinlediği ‘E Lucevan le Stelle’ adlı arya, opera sanatçısı Levent Gündüz tarafından seslendirilecek.

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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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