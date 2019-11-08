İzmir ve Bornova ilk sırada geliyor

Organ Bağışı Haftası’nı kutlayan Ege Üniversitesi tüm branşlarda nakil yapabilen tek merkez olarak ülke genelinde öne çıkıyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Organ Bağışı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde düzenlenen törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, organ bağışında İzmir’in ve İzmir’de de Bornova’nın ilk sırada yer aldığını dile getirdi. Pek çok ilke imza attıklarını ve toplum sağlığı için her gün yeni hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Budak şöyle konuştu:

Uzman ekip

“Organ naklinde tüm branşlarda nakil yapabilen tek merkez olan Organ Nakli Merkezimizle ülkemizin referans hastanesi konumundayız. Özellikle karaciğer nakli konusunda, Türkiye’nin en deneyimli ekiplerinden biriyle çalışıyoruz. Hocalarımıza ve sağlık personelimize, gece gündüz demeden hastalarımıza şifa dağıtmak için sarf ettikleri üstün çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Bozdemir ise kentin son 6 ayda 70 bin 850 organ bağışı rakamıyla Türkiye birincisi olduğunu ve donör sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kemal Kuşum anıldı

Konuşmaların ardından, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp, karaciğer ve böbrek nakli olan hastalar, teşekkür konuşması yaptı. Törende, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları bağışlanan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kemal Kuşum’un annesi Aysel Kuşum’a, protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi verildi. Organ Bağışında bulunanların isimlerine yer verilen panoya karanfil bırakılırken organ bağışında bulunanlara ve ailelerine bir kez daha teşekkür edildi.