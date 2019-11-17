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    HaberlerEge Haberleri İzmir ve Çeşme’yi tanıtıyor
    17.11.2019 - 01:29 |

    İzmir ve Çeşme’yi tanıtıyor

    Çeşme’de yıl boyunca faaliyet gösteren Boyalık Beach Otel, yurtdışında katıldığı fuarlarla hem tatil cennetini hem de İzmir’i tanıttıyor, kent turizmine katkı sağlıyor.

    İzmir ve Çeşme’yi tanıtıyor

    En son Londra World Market Turizm ve Selanik Philoxenia Uluslararası Turizm fuarlarında yerini alan Boyalık Beach Otel, ziyaretçileri Çeşme’ye davet etti.

    Turizme destek

    Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmekten onur duyduklarını belirten Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “Fuarlarda kentimizi ve otelimizi misafirlerimizin ayağına götürüyoruz. Ülkemizin bacasız sanayisine katkı koymak için katıldığımız bu fuarlardan iyi geri dönüşler alıyoruz. Benzer etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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