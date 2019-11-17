İzmir ve Çeşme’yi tanıtıyor

En son Londra World Market Turizm ve Selanik Philoxenia Uluslararası Turizm fuarlarında yerini alan Boyalık Beach Otel, ziyaretçileri Çeşme’ye davet etti.



Turizme destek



Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmekten onur duyduklarını belirten Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “Fuarlarda kentimizi ve otelimizi misafirlerimizin ayağına götürüyoruz. Ülkemizin bacasız sanayisine katkı koymak için katıldığımız bu fuarlardan iyi geri dönüşler alıyoruz. Benzer etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.