17.11.2019 - 01:29 |
İzmir ve Çeşme’yi tanıtıyor
Çeşme’de yıl boyunca faaliyet gösteren Boyalık Beach Otel, yurtdışında katıldığı fuarlarla hem tatil cennetini hem de İzmir’i tanıttıyor, kent turizmine katkı sağlıyor.
En son Londra World Market Turizm ve Selanik Philoxenia Uluslararası Turizm fuarlarında yerini alan Boyalık Beach Otel, ziyaretçileri Çeşme’ye davet etti.
Turizme destek
Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmekten onur duyduklarını belirten Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, “Fuarlarda kentimizi ve otelimizi misafirlerimizin ayağına götürüyoruz. Ülkemizin bacasız sanayisine katkı koymak için katıldığımız bu fuarlardan iyi geri dönüşler alıyoruz. Benzer etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.