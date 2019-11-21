21.11.2019 - 02:44 |
İzmir ve ege turizmini Meclis’e taşıyacaklar
İYİ Parti Genel Merkez, Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun başkanlığındaki heyet; İzmir Turist Rehberleri Odası, TÜRSAB İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer ve ETİK Başkanı Mehmet İşler ile bir araya geldi.
İzmir ve Ege Bölgesi’nde turizm konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Tosun, “İzmir’in turizm ve tarım konusunda oldukça iyi bir potansiyele sahip, geniş yetkilerle donatılmış bir çatı örgüte ihtiyacı var. Bunu bir yasal düzenleme ile hayata geçirebilriz. Konuyu, yasa teklifi ve soru önergeleri ile TBMM’ye taşıyacağız” dedi.
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