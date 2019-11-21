BİST106.785-0,69EURO6,32 0,22USD5,700,11ALTIN269,820,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleriİzmir ve ege turizmini Meclis’e taşıyacaklar
    21.11.2019 - 02:44 |

    İzmir ve ege turizmini Meclis’e taşıyacaklar

    İYİ Parti Genel Merkez, Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun başkanlığındaki heyet; İzmir Turist Rehberleri Odası, TÜRSAB İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer ve ETİK Başkanı Mehmet İşler ile bir araya geldi.

    İzmir ve ege turizmini Meclis’e taşıyacaklar

    İzmir ve Ege Bölgesi’nde turizm konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Tosun, “İzmir’in turizm ve tarım konusunda oldukça iyi bir potansiyele sahip, geniş yetkilerle donatılmış bir çatı örgüte ihtiyacı var. Bunu bir yasal düzenleme ile hayata geçirebilriz. Konuyu, yasa teklifi ve soru önergeleri ile TBMM’ye taşıyacağız” dedi.

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

    Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

    Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: 67 kişi öldü

    Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: 67 kişi öldü

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Sıradaki Haber