İzmir ve ege turizmini Meclis’e taşıyacaklar

İzmir ve Ege Bölgesi’nde turizm konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Tosun, “İzmir’in turizm ve tarım konusunda oldukça iyi bir potansiyele sahip, geniş yetkilerle donatılmış bir çatı örgüte ihtiyacı var. Bunu bir yasal düzenleme ile hayata geçirebilriz. Konuyu, yasa teklifi ve soru önergeleri ile TBMM’ye taşıyacağız” dedi.