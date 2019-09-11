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    HaberlerEgeİzmir, yanan ormanlar için tek yürek oldu
    11.09.2019 - 01:09

    İzmir, yanan ormanlar için tek yürek oldu

    İzmir Enternasyonal Fuarı, kentin kurtuluş gününde, geliri küle dönen orman alanlarının tekrar yeşillendirilmesinde kullanılacak, 8 ismin sahne aldığı konsere ev sahipliği yaptı

    İzmir, yanan ormanlar için tek yürek oldu

    İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül’de, geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasında kullanılmak üzere 9 saatlik konser düzenlendi. Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında, 18 Ağustos’ta başlayan ve Menderes ile Seferihisar’ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’yi üzdü. İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de, geliri yanan alanların tekrar yeşillendirilmesinde kullanılmak üzere düzenlenen konserde sanatçılar, sahneye gönüllü çıktı.

    10 liraya bir fidan

    Orman Konseri’ni izlemek isteyen binlerce vatandaş, 9 Eylül ve Lozan kapıları önünde, kuyruk oluşturdu. Kalabalık, fuar alanı çevresindeki kaldırımlara da sığmadı, araç trafiğinin yoğun olduğu yollara taştı. Konseri izlemek isteyenler, Kültürpark’a birer fidan bağışı karşılığı olan 10 lira ödeyerek girdi. Anıl Piyancı ile dün saat 18.30 sıralarında başlayan konser, Halil Sezai, Oğuzhan Uğur, Pinhani, Gripin, Gazapizm ve Hayko Cepkin ile devam etti. ‘İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri’nin finalini Haluk Levent yaptı. Levent, konserini İzmir Marşı’yla bitirdi.

    Herkese bir bayrak

    İzmir, yanan ormanlar için tek yürek oldu



    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 9 Eylül coşkusunu 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’na taşıyarak, belediyenin standını ziyaret eden herkese birer Türk bayrağı hediye etti.

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