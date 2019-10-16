‘İzmir, yükselen değer’

2019’un son çeyreğinde konut satışlarında bir ivmelenme beklediklerini kaydeden Kalı, “Kredi faiz oranlarının indirilmesi ve enflasyonun da azalma seyrinde olması insanları her şeyden önce psikolojik olarak olumlu etkileyecektir. Enflasyon, faizleri de yükseltiyordu ve yatırımcılar da paralarını bankada değerlendirmeyi tercih ettiler. Şu anda en cazip yatırım aracı yine gayrimenkul olacak” dedi. Yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun kent ekonomisi için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Kalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir birçok insanın gözünün üzerinde olduğu, samimi ve yaşamak istenen bir şehir. Yeni yapılan otoyolla birlikte İzmir İstanbul arası 3 saate indi. Bir kente ulaşım kolaylaşırsa Çeşme örneğinde olduğu gibi yatırımlar artacak ve o bölge gelişecektir.”