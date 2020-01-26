İzmir’de Broadway esintisi

Genel sanat yönetmenliğini Çağlar İşgören’in yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu’nda Broadway esintisi yaşandı. Müzikal, oyunculukları, dekoru, kostümü, makyajı ve şarkıları ile büyülü bir atmosfer yarattı. Sahne Tozu Tiyatrosu, yeni yıla Yedi Kocalı Hürmüz ile başladı. Rejisi ve oyunculuklarıyla çok beğenilen Yedi Kocalı Hürmüz oyunundan sonra Bir Şehnaz Oyun başladı. 10 yıldır sahnelenen oyun, kahkahaya boğdu.

Oyun cuma, cumartesi 20.00’de, pazar günleri de 14.00’te Haldun Dormen Sahnesi’nde sahneleniyor.Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Sırada yazdığım ve yönetmenliğini yaptığım Limandaki Aşk müzikali var. Sonrasında da Alaaddin’in Sihirli Lambası’nı seyirciyle buluşturacağız” dedi.