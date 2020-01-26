26.01.2020 - 00:03 |
İzmir’de Broadway esintisi
Okulların ara tatile girmesiyle başlayan ‘Karlar Ülkesi Müzikali’ yoğun ilgi gördü. Büyük beğeni toplayan çocuk müzikali kapalı gişe sergilendi.
Genel sanat yönetmenliğini Çağlar İşgören’in yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu’nda Broadway esintisi yaşandı. Müzikal, oyunculukları, dekoru, kostümü, makyajı ve şarkıları ile büyülü bir atmosfer yarattı. Sahne Tozu Tiyatrosu, yeni yıla Yedi Kocalı Hürmüz ile başladı. Rejisi ve oyunculuklarıyla çok beğenilen Yedi Kocalı Hürmüz oyunundan sonra Bir Şehnaz Oyun başladı. 10 yıldır sahnelenen oyun, kahkahaya boğdu.
Oyun cuma, cumartesi 20.00’de, pazar günleri de 14.00’te Haldun Dormen Sahnesi’nde sahneleniyor.Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Sırada yazdığım ve yönetmenliğini yaptığım Limandaki Aşk müzikali var. Sonrasında da Alaaddin’in Sihirli Lambası’nı seyirciyle buluşturacağız” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.