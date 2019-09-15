15.09.2019 - 01:56 |
İzmir’de Ege derbisi
TFF 1. Lig’de sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Ekol Göz Menemenspor ile Akhisarspor, Ege derbisinde rakip olacak.
İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ev sahibi Menemen’de eksik futbolcu bulunmazken Akhisar’da iyileşme sürecindeki Bjarnason görev alamayacak. Menemenspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu ve Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hak edenin kazanacağı centilmence bir 90 dakika diledi.
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