02.11.2019 - 01:50 |
İzmir’de felsefe zamanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin felsefe seminerleri bugün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başlıyor.
Beş hafta sğrecek ücretsiz seminerlerde, Türkiye’nin önde gelen felsefecileri, saat 11.00 ile 15.00 arasında İzmirlilerle buluşacak.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.